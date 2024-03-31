Нокаут за нокаутом: турнир UFC подарил 9 эпичных побед

Сегодня, 31 марта, в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) состоялся турнир UFC, в рамках которого зрители увидели девять побед нокаутом, передают Vesti.kz.
Результаты турнира:
- Манон Фиро (Франция) победила единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45) Эрин Бланчфилд (США);
- Хоакин Бакли (США) победил техническим нокаутом во втором раунде Висенте Люке (Бразилия);
- Крис Вайдман (США) победил техническим решением Бруно Силву (Бразилия) - бой был остановлен из-за тычка в глаз, но учитывая, что Вайдман явно доминировал в клетке, судьи отдали ему победу по очкам в третьем раунде;
- Нурсултон Рузибоев (Узбекистан) победил техническим нокаутом в первом раунде Седрика Дюма (США);
- Кайл Нельсон (Канада) победил техническим нокаутом в первом раунде Билла Алджео (США);
- Чиди Нджокуани (США) победил раздельным решением (28-29, 30-27, 30-27) Риса МакКи (Ирландия);
- Нейт Ландвер (США) победил техническим нокаутом в первом раунде Джамала Эммерса (США);
- Вирна Яндироба (Бразилия) победила единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27) Лупиту Годинез (Мексика);
- Хулио Арсе (США) победил техническим нокаутом во втором раунде Герберта Бернса (Бразилия);
- Деннис Бузукджа (США) победил техническим нокаутом в третьем раунде Коннора Мэттьюса (США);
- Ибо Аслан (Турция) победил техническим нокаутом в третьем раунде Антона Туркалджа (Швеция);
- бой между Викторией Дудаковой (Россия) и Мелиссой Гатто (Бразилия) был отменен из-за проблем со здоровьем у россиянки;
- Джейкоб Малкун (Австралия) победил техническим нокаутом во втором раунде Андрэ Петроски (США);
- Каолан Логран (Ирландия) победил единогласным решением (30-27, 30-27, 30-26) Энджела Пачеко (США).
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