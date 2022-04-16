"Нет уважения к старшим". Российского бойца UFC раскритиковали за поражение в титульном реванше

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов заявил, что мог вообще не комментировать результат последнего боя представителя легчайшего веса UFC Петра Яна, если бы не треш-ток соотечественника перед реваншем с Алджамейном Стерлингом из США.

Ранее Ян, уступивший американцу в титульном реванше на турнире UFC 273, в соцсетях отреагировал на критику со стороны Харитонова фразой: "Старый, ну ты-то куда? Тебе же говорили больше в общество не вылазить".

"Нет уважения к старшим. Люди не служат в армии, делают, что хотят. Это пагубно влияет на нашу молодежь. Повторю, люди, которые под стол пешком ходили, когда я выступал, ведут себя неправильно. Допустим, я бы сделал неправильный вывод, или неправильное замечание - тогда вопросов нет. А я лишь озвучил мнение, что не надо языком болтать, что "порвет Стерлинга, проглотит". Вышло все по-другому. Если бы не было этой болтовни до боя, то я, может, иначе или вообще не отреагировал бы на его проигрыш. Как если бы не было и слов после поединка про то, что его "обокрали". Слова не сходятся с делом. Хочется сказать молодежи, перестаньте болтать, а лучше идите в зал. Больше тренируйтесь, чтобы побеждать без вопросов", - сказал Харитонов РИА Новости.

Напомним, после поединка Ян захотел еще одного реванша, так как считает, что его обокрали. При этом президент UFC Дана Уайт раскритиковал судейство этого боя. Казахстанский менеджер россиянина Саят Абдрахманов также сделал заявление.

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