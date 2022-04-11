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Казахстанский менеджер Яна выступил с заявлением после поражения в титульном реванше

Казахстанский менеджер Яна выступил с заявлением после поражения в титульном реванше
©instagram.com/sayatus/
Новости спорта MMA UFC

Саят Абдрахманов, казахстанский менеджер российского бойца UFC Петра Яна, сделал заявление после поражения последнего от американца Алджамейна Стерлинга в титульном реванше на UFC 273 в Джексонвилле (штат Флорида, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой в легчайшем весе продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу Стерлингу.

"Победы и поражения - часть этого бизнеса. Решение мы поменять не можем, поэтому будем концентрироваться на том, что в наших руках, делать выводы и становиться лучше. Цель остается неизменной. Спасибо всем, кто всегда поддерживает. Уверен, праздников на нашей улице будет еще много, мы только начинаем", - написал он в Instagram.

Напомним, после поединка Ян захотел еще одного реванша, так как считает, что его обокрали. При этом президент UFC Дана Уайт раскритиковал судейство этого боя.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

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Метки:
UFC Ян Петр MMA Абдрахманов Саят

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