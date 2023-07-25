Непобежденный казахстанец из UFC оставил дерзкое послание обидчику Жумагулова

Непобежденный казахстанский боец Азат Максум (17-0) обратился к американцу Джошуа Вану (8-1), сообщает корреспондент Vesti.kz. Он призвал Вана не искать оправданий, назвав сроки поединка.
"Залечиваю небольшие травмы и начал процесс восстановления. Скоро вновь увидите в клетке. Джошуа Ван, я иду за тобой. Октябрь, Абу Даби. Не ищи оправданий!", - написал Максум в своем Instagram.
Ранее Максум после успешного дебюта в UFC бросил вызов Вану, пожелав отомстить ему за победу над Жалгасом Жумагуловым в поединке, который состоялся в июне в Джексонвилле (США).
Ван дважды потроллил Максума.
Американский боец вновь потроллил дебютанта UFC из Казахстана
Напомним, 16 июля Максум провел поединок против американца Тайсона Нэма, который стал первым по контракту с мировым промоушеном. Казахстанский боец одержал победу раздельным решением судей.
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