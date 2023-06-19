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Неожиданно! Жумагулову предрекли новый контракт с UFC

Неожиданно! Жумагулову предрекли новый контракт с UFC
©UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов (14-8) может получить новый контракт от UFC. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил американский журналист Джек Маккаферри. Он считает, что ситуация с отменами пошла ему на пользу.

Жумагулов выйдет в октагон 24 июня в рамках турнира UFC Fight Night в Джексонвилле (Флорида, США) против Джошуа Вана (7-1) из США.

Отметим, что казахстанец должен был подраться с бразильцем Фелипе Бунесом 17 июня в рамках турнира UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе (Невада, США), но соперник снялся с боя из-за травмы. Всего у него отменилось четыре боя за два месяца.

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"Есть ощущение, что Жумагулов стал интересен для публики. На звание народного любимца он не тянет, но симпатию со стороны болельщиков получил. Его возвращение в клетку ожидается с нетерпением. Если он убедительно разберется с оппонентом, то вполне может рассчитывать на продление контракта. Самое главное в промоушене - это внимание и любовь фанатов. В данном случае статус невезучего бойца - может принести ему пользу. Это не гарантирует его нахождение в промоушене, но определенно его шансы выросли по сравнению с тем, что было весной", - отметил Маккаферри.

На данный момент Жумагулов провел в UFC шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений. У казахстанца остался один поединок по контракту с американским промоушеном.

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Метки:
Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе UFC

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