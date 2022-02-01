"Не пропустите мой бой". Экс-чемпион с 17 победами анонсировал поединок с казахстанцем в UFC

Бывший чемпион лиги Brave CF Карлстон Харрис (17-4) из Гайаны призвал обратить внимание на его поединок с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (14-0), ведь он уже отправился к месту противостояния, передает корреспондент Vesti.kz.

27-летний Рахмонов дебютирует в главном карде турнира UFC, а ивент UFC Vegas 47 пройдет в Лас-Вегасе (Невада, США). Ранее было определено время противостояния.

"Боевая неделя. Проезжая через аэропорт Майами, направляюсь в Лас-Вегас. Не пропустите мой бой в эту субботу", - подписал пост Харрис.

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