Названы сроки дебюта сестры Шавката Рахмонова в UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов в интервью "Спорт Шредингера" раскрыл сроки дебюта свой сестры Соры в UFC, передает корреспондент Vesti.kz.

26 мая Рахмонова победила нокаутом россиянку Валерию Карыгину на турнире Naiza FC 51, прошедшего в Алматы. После победы она обратилась к Дане Уайту и намекнула о желании попасть в UFC.

"Неплохой бой был последний. Она скоро будет в UFC. Даст бог, уже в этом году. Я думаю, для этого есть все. Я, как старший брат, стараюсь помочь во всем. Это будет тяжело, конечно", - отметил Рахмонов.

В ММА Сора Рахмонова провела пять боев, в которых одержала четыре победы, из которых три досрочно. Ее брат Шавкат Рахмонов выступает в UFC с октября 2020 года - казахстанец провел пять поединков и все выиграл досрочно.

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