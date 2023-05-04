Названы сильные стороны Жумагулова перед следующим боем в UFC

Американский журналист Стив Дункан спрогнозировал исход следующего боя казахстанца Жалгаса Жумагулова в UFC против бразильца Рафаэля Эстевама. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он отметил сильные стороны бойца из Казахстана, но назвал ключевой фактор этого поединка.

6 мая соперники встретятся в рамках турнира UFC 288. При этом Жумагулов должен был сразиться с американцем Нэйтом Манессом, но тот получил травму.

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"Жумагулов неплохой борец, обладает хорошим ударом. Это крепкий и агрессивный боец, ставший жертвой тупых судейских решений. Он очень выносливый и бьется изо всех сил. Я думаю, что он является большой угрозой для новичка. UFC сразу же устроил экзамен Рафаэлю. Ему предстоит проявить себя против зверя, которого загнали в угол. Я думаю, что в этом поединке можно ожидать любого исхода. Однако большим фаворитом выглядит новичок. Он молод и на подъеме. От него ждут победы", - отметил Дункан.

На данный момент Жумагулов провел в крупнейшем промоушене шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений.

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