Названо преимущество казахстанца Морозова во втором бою в UFC

Обозреватель cagesidepress.com Алекс Стивенсон назвал единственное преимущество казахстанца Сергея Морозова в предстоящем 17 июля бою с немецким бойцом ливанского происхождения Халидом Тахой. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он назвал фаворита схватки и отметил, в чем заключается его превосходство.

"Таха опытный боец. Он имеет хороший процент досрочных побед, и в целом проводил яркие бои. В свою очередь Морозов - "темная лошадка". В его прошлой схватке я не увидел, за счет чего казахстанец попытается задержаться в UFC. Возможно, на этот раз все будет по-другому. Однако многие, в том числе и я, отдаем предпочтение Халиду. Опыт, прекрасные навыки, из минусов год простоя, но он успел вернуться и показать лучший бой турнира. Я думаю, что у Морозова мало шансов. С другой стороны, мы не знаем, чего от него ожидать. Это тоже преимущество", - отметил Стивенсон.

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Напомним, что казахстанец дебютировал в промоушене 20 января на турнире UFC 257 в Абу-Даби (ОАЭ), проведя бой с Умаром Нурмагомедовым - двоюродным братом экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Бой был рассчитан на три раунда, но завершился во втором - Морозов проиграл после удушающего приема.

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