Названа новая угроза для Махачева: у него рекорд, как у Рахмонова

Стало известно, кто может побить нового чемпиона полусреднего дивизиона UFC россиянина Ислама Махачева (28-1), передают Vesti.kz.

Его имя - непобеждённый эквадорец Майкл Моралес (19-0), одержавший впечатляющую победу над американцем Шоном Брэди (18-2) на UFC 322. Такого мнения придерживается тренер Моралеса Рауль Арвису.

"Мне не по нраву форсировать карьеру Майкла, но я бы хотел боя против Ислама, - цитирует Арвису vRINGe.com. - Верите вы или нет, но я действительно думаю, что если кто-то и сможет побить Ислама, то это будет такой боец, как Майкл - высокий, крупный для дивизиона, с нокаутирующей мощью. (Экс-чемпион, проигравший Махачеву в мейнивенте UFC 322) Маддалена очень хорош, но Майкл создаст Исламу проблемы благодаря своей силе и умению контролировать дистанцию".

Моралес также хорош в борьбе

"Поверьте, никто не видел борьбу Майкла. Она лучше, чем у Маддалены. Если вы посмотрите его бой на Contender Series, он завершил его суплексом, но здесь, в UFC, мы этого никогда не показывали. Мы никогда не использовали тейкдауны в нашей стратегии, потому что у него такой перевес в мощности. Так что посмотрим, что будет дальше", - добавил Арвису.

Отметим, что в полусреднем весе также выступает казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0), который ранее утратил свою позицию в рейтинге, подробности - по ссылке.