Названа главная сложность для Шавката Рахмонова на пути к чемпионству

Обозреватель сайта mmafighting.com Александр Ли в беседе с корреспондентом Vesti.kz восхитился победами Шавката Рахмонова (16-0) в UFC. Он оценил потенциал казахстанского бойца и назвал главную сложность в карьере.

В последнем бою он одержал досрочную победу над американцем Нилом Мэгни (26-9). Этот успех стал четвертым для него в промоушене. При этом казахстанец ни разу не доводил дела до судейского решения.

"Рахмонов невероятно талантливый универсал. У него практически нет слабых мест. По своим навыкам и силе он объективно входит в топ-10. В последнем поединке он доказал свой статус. У него очень большие перспективы. Он способен стать большой звездой и чемпионом. Однако это будет непросто. Полусредний вес очень конкурентный. Здесь немало сильных бойцов. Я думаю, что по следующим двум боям можно будет говорить о чемпионских перспективах", - отметил Ли.

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Напомним, что Рахмонов заявил о желании подраться со Стивеном Томпсоном, Хорхе Масвидалем или Ником Диасом.

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