Казахстанца Рахмонова включили в топ-5 и выбрали конкурентов в UFC

Казахстанcкий боец UFC Шавкат Рахмонов вошел в топ-5 конкурентов по версии ресурса livesport.ru, которые могли бы отобрать чемпионский титул у Камару Усмана в полусреднем весе.

Ранее казахстанец высказался о титульном поединке, а Усман рассказал об отношении к Рахмонову.

"Казахстанский полусредневес ворвался в UFC так же стремительно, как и Хамзат Чимаев. Рахмонов провел в промоушене Даны Уайта 4 поединка. Примечательно, что еще ни один бой в UFC с участием Шавката не доходил даже до третьего раунда. В своем дебютном поединке казахстанец уже в первом раунде задушил Алекса Оливейру.

Далее же он досрочно финишировал Мишеля Празереса и Карлстона Харриса. После трех ярких выступлений в UFC решили дать Рахмонову шанс проявить себя в поединке с бойцом из топ-10 Нилом Мэгни. Впрочем, опытный американец ничего не смог противопоставить своему сопернику.

Рахмонов доминировал в поединке с Нилом и в итоге сумел задушить его в конце второго раунда. Теперь казахстанец обходит в рейтинге Мэгни и сам занимает десятую строчку. После победы Шавкат решил вызвать на поединок Хамзата Чимаева. Однако в ближайшее время этот бой вряд ли будет возможен, и, скорее всего, казахстанскому бойцу придется встретиться с Хорхе Масвидалем или же со Стивеном Томпсоном", - пишет издание.

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