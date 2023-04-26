Назван "наследник" Шавката Рахмонова в UFC из Казахстана

В UFC возлагают большие надежды на Азата Максума (16-0), пишет Cageside Press.

27-летний казахстанский боец проведет дебютный бой под эгидой промоушена 15 июля. Его соперником станет опытный американский файтер Тайсон Нэм (21-13-1).

"Промоушен, без сомнения, надеется увидеть такой же успех в 125 фунтах с Максумом, как у его соотечественника Шавката Рахмонова в полусреднем весе. Оба бойца остаются непобежденными в своей профессиональной карьере", - пишет СМИ.

Напомним, ранее стало известно, что поединок состоится 15 июля на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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