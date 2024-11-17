Назван главный козырь Рахмонова в бою против непобежденного соперника в UFC

Автор Youtube-канала La Sueur+ считает, что бой Шавката Рахмонова (18-0) и Иэна Гэрри (15-0) закончится легкой победой бойца из Казахстана, сообщает Vesti.kz.

Недавно в промоушене официально объявили о проведении пяти раундового боя между Рахмоновым и Гэрри, который состоится 7 декабря в Лас-Вегасе (США).

"В этом бою я бы поставил на Шавката, потому что я не вижу, за счет чего Гэрри может выиграть. У Шавката просто больше арсенал. Не думаю, что стойка обнадежит Гэрри, как и перевод в борьбу - Шавкат опасен на всех уровнях. Я думаю, что этот бой будет суперлегким для Шавката, к сожалению. Гэрри не удастся заставить его долго драться в стойке", - говорит автор канала.

Напомним, ранее у казахстанца сорвался поединок против действующего чемпиона UFC Белала Мухаммада. Они должны были возглавить турнир UFC 310, намеченный на 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США), но американский боец палестинского происхождения снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

Добавим, что Рахмонов еще не выходил в октагон в этом году, последний бой он провел в декабре 2023-го, когда во втором раунде "задушил" американца Стивена Томпсона.