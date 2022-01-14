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Назван фаворит в третьем бою Рахмонова в UFC

Назван фаворит в третьем бою Рахмонова в UFC
©UFC
Новости спорта Смешанные UFC

Бой против Карлстона Харриса (17-4) из Гайаны для казахстанского бойца Шавката Рахмонова (14-0) будет невероятным по накалу и интриге. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz озвучил обозреватель портала allaccessmma.com Роб Бартл. Эксперт объяснил, почему казахстанец является фаворитом.

Их поединок запланирован на 5 февраля в Лас-Вегасе.

"Это будет невероятный по интриге поединок. Два бойца очень ярко начали свой путь в UFC. Я уверен, что исход противостояния будет решен досрочно. Назвать фаворита мне непросто, но я отдам предпочтение казахстанскому бойцу. Мне нравится его технический арсенал, физические параметры. Главное, он голодный до побед. В обоих поединках он действовал первым номером и фактически приучил к тому, что основная активность будет исходить от него", - отметил Бартл.

Как проходит в США подготовка Шавката Рахмонова к третьему бою в UFC

Напомним, что в двух стартовых поединках под эгидой UFC Рахмонов задушил опытных бразильцев Алекса Оливейру (22-11-1-2) и Мишела Празереса (26-4).

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Метки:
Рахмонов Шавкат UFC MMA

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