Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
UFC
Сегодня 09:00
 

Назван будущий чемпион UFC из Казахстана

  Комментарии

Поделиться
Назван будущий чемпион UFC из Казахстана Асу Алмабаев. Фото: ©UFC

Канадский обозреватель смешанных единоборств (MMA) Омер Осман высказался о перспективах казахстанского бойца Асу Алмабаева в UFC, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Канадский обозреватель смешанных единоборств (MMA) Омер Осман высказался о перспективах казахстанского бойца Асу Алмабаева в UFC, сообщают Vesti.kz.

По его мнению, в будущем Алмабаев способен стать чемпионом UFC  в наилегчайшем весе.

"Поздравляю Асу с этой важной победой. Даст Бог, он — будущий чемпион в наилегчайшем весе. Чемпион Казахстана", — написал Осман в социальной сети X.

22 ноября в Дохе (Катар) на турнире UFC Fight Night 265 Асу Алмабаев (23-3 MMA, 6-1 UFC) одержал победу над американцем Алексом Пересом (25–10, UFC 7–6) удушающим приёмом в третьем раунде.

Этот успех позволил казахстанцу подняться на восьмое место в найлегчайшем дивизионе, где чемпионским поясом UFC владеет бразилец Алешандри Пантожа (30-5 MMA, 14-3 UFC).

Работал на рынке, дрался в ночных клубах и добрался до UFC. Кто такой Асу Алмабаев и откуда прозвище "Зульфикар"?

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Общий этап, мужчины
26 ноября 01:00   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Барселона
Проголосовало 61 человек

Реклама

Живи спортом!