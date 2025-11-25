Назван будущий чемпион UFC из Казахстана

Канадский обозреватель смешанных единоборств (MMA) Омер Осман высказался о перспективах казахстанского бойца Асу Алмабаева в UFC, сообщают Vesti.kz.

По его мнению, в будущем Алмабаев способен стать чемпионом UFC в наилегчайшем весе.

"Поздравляю Асу с этой важной победой. Даст Бог, он — будущий чемпион в наилегчайшем весе. Чемпион Казахстана", — написал Осман в социальной сети X.

22 ноября в Дохе (Катар) на турнире UFC Fight Night 265 Асу Алмабаев (23-3 MMA, 6-1 UFC) одержал победу над американцем Алексом Пересом (25–10, UFC 7–6) удушающим приёмом в третьем раунде.

Этот успех позволил казахстанцу подняться на восьмое место в найлегчайшем дивизионе, где чемпионским поясом UFC владеет бразилец Алешандри Пантожа (30-5 MMA, 14-3 UFC).

