Назван боец UFC, который победит Махачева

Американский боец Джастин Гэтжи (25-4) способен победить действующего чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева (24-1). Такое мнение высказал бывший претендент на титул Майкл Чендлер.

Напомним, Гэтжи в минувшие выходные нокаутировал в реванше Дастина Порье в главном событии турнира UFC 291. Что касается Махачева, то у него на 21 октября запланирован бой против экс-чемпиона из Бразилии Чарльза Оливейры.

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"Джастин Гэтжи больше не просто боец, который идет вперед, машет свингами и хочет рубиться. Гэтжи стремится выиграть мировой титул, и я думаю, что у него это получится. Будет это Махачев или Оливейра, следующий бой Гэтжи будет титульным.

Я думаю, Джастин будет чемпионом UFC в легком весе к концу первого квартала следующего года. Полагаю, он побьет Ислама. И Оливейру тоже. Гэтжи привел себя в порядок. У него уже были все атрибуты - кардио, скорость, мощь, отличная борцовская защита. Но теперь, когда он оттачивает эти навыки, я думаю, одному из этих парней будет сложно его побить", - отметил Чендлер у себя на YouTube-канале.