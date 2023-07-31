Миллион за поражение. Обнародованы гонорары участников турнира UFC 291 с реваншем Гэтжи - Порье

Стали известны гонорары участников турнира UFC 291 в Солт-Лейк-Сити (США), главным событием которого стал реванш бывших "временных" чемпионов в легком весе американцев Дастина Порье (29-8) и Джастина Гэтжи (25-4), сообщают Vesti.kz.

По данным Total Sport, Гэтжи разбогател на 1,36 миллиона долларов (500 тысяч долларов за выход на бой, 100 – бонус за победу, 700 – продажи PPV, 50 – бонус за "Лучшее выступление вечера" и 15 – спонсорские выплаты).

Порье получил самый большой гонорар на UFC 291 – 1,47 миллиона долларов (750 тысяч долларов за выход, 700 – процент с PPV, 20 – бонусы от спонсоров).

Напомним, Гэтжи взял реванш, нокаутировав соперника во втором раунде. Их первый поединок состоялся в апреле 2018 года и завершился победой Порье техническим нокаутом в 4-м раунде.

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