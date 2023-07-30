Гэтжи взял реванш и нокаутировал Порье на UFC 291

В Солт-Лейк-Сити (США) состоялся главный бой турнира UFC 291, в котором в реванше сошлись бывшие "временные" чемпионы в легком весе американцы Дастин Порье (29-8) и Джастин Гэтжи (25-4), сообщают Vesti.kz.

Напомним, что их первый поединок состоялся в апреле 2018 года и завершился победой Порье техническим нокаутом в 4-м раунде.

На этот раз бойцы состязались за статус потенциального претендента на чемпионское звание и пояс "главного мерзавца UFC".

Развязка наступила во втором раунде, когда Гэтжи нанес хай-кик правой в голову и Порье рухнул на настил. Это был нокаут.

Для Джастина это была вторая победа в текущем году. Ранее он победил по очкам Рафаэля Физиева. Порье в предыдущем поединке в конце прошлого года выиграл у Майкла Чендлера удушающим приемом в 3-м раунде.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ