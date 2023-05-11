Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC
Комментарии

У нас долги нужно возвращать - Дамир Исмагулов о следующем бое в UFC

У нас долги нужно возвращать - Дамир Исмагулов о следующем бое в UFC
©MMA Junkie

Казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов анонсировал свой следующий бой в американском промоушене, передают Vesti.kz.

Исмагулов подтвердил информацию от инсайдера MMA Junkie Нолана Кинга, что следующий поединок он проведет 1 июля против американца Гранта Доусона.

"Возвращаемся на UFC Fight Night - July 1, 2023. Соперник из топ-15. Очередной вызов. Все или ничего, как говорится, у нас долги нужно возвращать", - написал он в Instagram.

В рейтинге легкого веса UFC Исмагулов занимает 12-е место, а Доусон - 15-е.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Исмагулов Дамир UFC

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Вчера , 21:15
UFC
©MMA Junkie У нас долги нужно возвращать - Дамир Исмагулов о следующем бое в UFC
Вчера , 19:14
UFC
©UFC Стали известны соперник и дата следующего боя казаха из UFC
Вчера , 17:50
UFC
©instagram.com/ismagulov_damir Казахского бойца из UFC назвали грозой Кавказа
Вчера , 15:00
UFC
©Instagram.com/zhumagulov_zhalgas, Octagon Казах против казаха? Жалгасу Жумагулову нашли соперника в UFC
Вчера , 11:55
UFC
©UFC Казахстанца назвали самым невезучим бойцом UFC
Вчера , 11:38
UFC
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas Жалгас Жумагулов объявил новую дату боя в UFC
10 мая, 12:48
UFC
©twitter.com/DAZNBoxing Экс-звезда UFC провел первую битву взглядов с популярным ютубером
10 мая, 10:43
UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94 Необычный выбор: Шавкат Рахмонов показал книгу от Токаева
9 мая, 14:40
UFC
©UFC Свежий рейтинг UFC: Рахмонов приблизился к Чимаеву
9 мая, 12:10
UFC
©UFC Рахмонов? Чимаев назвал топ-6 желанных соперников в UFC
9 мая, 10:10
UFC
©UFC "Зачем я так много тренируюсь?". Чимаев уличил президента UFC в обмане
9 мая, 08:10
UFC
©NAIZA Поединки за пояс и с небитыми проспектами: топ-3 сорванных боя казахстанцев в ММА
8 мая, 13:21
UFC
© Президент UFC назвал нового претендента на титул в весе Шавката Рахмонова
8 мая, 08:12
UFC
Тони Фергюсон ©UFC Появилось видео ареста звезды UFC Тони Фергюсона
8 мая, 07:31
UFC
©instagram.com/bullyb170 Сбежавший от Шавката Рахмонова боец сделал смелое заявление
8 мая, 00:00
UFC
©Joe Camporeale/USA TODAY Sports Топ-боец UFC арестован. Подробности
7 мая, 12:25
UFC
©instagram.com/kuat__khamit Куат Хамитов возмутился судейством и победой освистанного чемпиона UFC
7 мая, 11:54
UFC
©UFC Чемпиона UFC освистали после защиты титула
7 мая, 11:16
UFC
©UFC Претендентский бой в весе Рахмонова в UFC завершился неожиданным результатом
7 мая, 10:39
UFC
©instagram.com/movsar_evloev_94 Топовый боец казахстанского менеджера одержал победу в UFC
6 мая, 16:35
UFC
©Olimpbet Титульный бой Стерлинг vs Сехудо: кешбэк 20 % от Olimpbet
6 мая, 08:21
UFC
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas Жалгас Жумагулов назвал пятерку лучших бойцов Казахстана
5 мая, 23:41
UFC
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas Жалгасу Жумагулову напомнили о последних неприятностях после отмены боя в UFC
5 мая, 22:46
UFC
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas В команде Жумагулова отреагировали на отмену боя в UFC
5 мая, 19:56
UFC
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas Бой Жалгаса Жумагулова в UFC отменен. Известна причина
5 мая, 18:54
UFC
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas/ Жалгас Жумагулов сделал заявление перед боем в UFC
5 мая, 13:15
UFC
©Кадр из видео Экс-чемпион устроил яркое шоу на битве взглядов перед UFC 288
5 мая, 07:55
UFC
©UFC 5 причин посмотреть турнир UFC 288: от последнего боя Жумагулова до оппозиции Рахмонова
4 мая, 20:58
UFC
©Instagram.com/zhumagulov_zhalgas Названы сильные стороны Жумагулова перед следующим боем в UFC
4 мая, 19:15
UFC
©instagram.com/ismagulov_damir Дамир Исмагулов поделился новостями о следующем бое в UFC

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus