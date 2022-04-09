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"Мы его размажем". С Петром Яном пообещали "поговорить" после боя

"Мы его размажем". С Петром Яном пообещали "поговорить" после боя
©UFC
Новости спорта MMA UFC

Боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили (14-4), являющийся другом чемпиона дивизиона Алджамейна Стерлинга (20-3), пригрозил обладателю временного пояса россиянину Петру Яну (16-2) неприятностями. Грузинскому спортсмену не понравилось, как Ян высказался о команде Стерлинга на пресс-конференции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На пресс-конференции перед турниром UFC 273, в рамках которого Стерлинг и Ян проведут долгожданный реванш, россиянин заявил, что изобьет команду своего соперника. Также Петр назвал самого Двалишвили "рыжим", а другого бойца - Эла Яквинту (14-7-1) - риелтором.

"Он сделал ошибку, сказав это, потому что это неправильно. Мы тоже бойцы, и за пределами клетки мы гангстеры. Я увидел его этим утром. Я был со своей командой. Мы занимались своими делами, но не беспокоили его. После боя мы обязательно поговорим. Сначала позволим ему подраться, а после этого он должен ответить за слова.

Алджо финиширует его и покажет, кто настоящий чемпион. Но это не может закончиться поединком. Петр сказал то, что сказал, и должен заплатить за это. Он был неправ, он не должен был этого говорить. Но раз уж это произошло, он должен заплатить. Мы поговорим, и он должен извиниться, иначе мы его размажем", - приводит слова Мераба Sport24.

Ранее мы рассказали, в какое время и где можно будет посмотреть бой-реванш Стерлинга и Яна.

Беспощадная месть и угловой из Казахстана. Что нужно знать о реванше Ян - Стерлинг на UFC 273

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Метки:
MMA UFC Ян Петр США Грузия Россия

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