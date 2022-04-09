Где и во сколько смотреть бои Чимаева и Яна на UFC 273

Уже завтра, 10 апреля, в Джексонвилле (Флорида, США) состоится 273-й номерной турнир бойцовского промоушена UFC. Корреспондент Vesti.kz рассказал, в какое время начнутся самые долгожданные поединки ивента.

Турнир, состоящий из 12 противостояний, начнется в 04:00 по времени Нур-Султана. Главный кард стартует с 08:00.

Так, бой в полусреднем весе между Гилбертом Бернсом (20-4) и Хамзатом Чимаевым (10-0) начнется ориентировочно в 09:00 по столичному времени. Поединок-реванш Алджамейна Стерлинга (20-3) и Петра Яна (16-2) - приблизительно в 09:30.

Что касается главного боя турнира между Александром Волкановским (23-1) и "Корейским зомби" (17-6), то он начнется примерно в 10:10.

В прямом эфире турнир целиком покажет "Матч! Боец", а главный кард также будет транслировать "Матч ТВ". Кроме того, все бои в режиме Live можно будет посмотреть по подписке UFC Fight Pass.

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