"Мы будем готовы". Дамир Исмагулов - о следующем бое в UFC

Казахский боец из России Дамир Исмагулов (23-1) высказался о предстоящем поединке в UFC c россиянином Магомедом Мустафаевым (14-3), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Известна дата, известен соперник! 30 октября будем биться в Абу-Даби. Впереди тяжелая подготовка, мы будем готовы", - написал он в Instagram.

Противостояние станет частью номерного события UFC 267.

Напомним, что последний бой Исмагулов провел в мае, одержав четвертую победу под эгидой промоушена. В клетку он планировал вернуться еще летом, но помешала травма.

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