Менеджер Махачева назвал сроки следующего боя Ислама и упомянул Рахмонова

Менеджер чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева (28-1) Али Абдель-Азиз высказался о следующем поединке своего подопечного, передают Vesti.kz.

Когда вернётся Махачев

По словам Абдель-Азиза, следующий бой дагестанского бойца может состояться ближе к середине 2026 года, несмотря на желание самого чемпиона провести поединок раньше.

"Ислам хотел бы подраться в мае или июне. Я слышал, что в мае будет турнир в Ньюарке. Также было бы неплохо провести поединок в июне в Белом доме. Мы это обсудим", — цитирует Абдель-Азиза MMAJunkie.

Приоритет — Усман

Говоря о потенциальном сопернике, менеджер дал понять, что команда Махачева нацелена на бой с бывшим чемпионом дивизиона Камару Усманом (21-4), однако окончательное решение остаётся за руководством UFC.

"(Махачев и Усман) хотят сразиться друг с другом, но у UFC могут быть другие планы. Но это моё мнение. Возможно, они думают иначе. Но не говорите мне, что Иэн Гарри — это тот, кого все игнорируют", — сказал Абдель-Азиз.

Рахмонов "подорвал" репутацию ирландскому бойцу?

Абдель-Азиз отдельно остановился на кандидатуре Иэна Гэрри (17-1), подчеркнув, что ирландец на данный момент не заслуживает титульного боя. В качестве аргумента менеджер напомнил о поражении Гэрри от казахстанца Шавката Рахмонова (19-0).

"У меня нет претензий к Гэрри. Он только что проиграл Шавкату, и Пратес чуть не добил его. Это не тот боец, который соберёт полный зал. Если он соберёт полный зал, почему бы не сделать его и Белала главным событием в Катаре? Вы сделали Армана (Царукяна) и Дэна Хукера? Ни один из этих парней не является бывшим чемпионом. Для меня это не сходится", — добавил Абдель-Азиз.

Что с Шавкатом?

Отметим, что Шавкат Рахмонов также рассматривается как один из потенциальных соперников Махачева. Однако ключевым преимуществом других кандидатов остаётся их активность.

Казахстанский боец в последний раз выходил в октагон в декабре 2024 года на турнире UFC 310, где в тяжёлом пятираундовом поединке победил Иэна Гэрри единогласным решением судей. Тем не менее, полученная травма вынудила Рахмонова пропустить весь 2025 год, что осложнило его позиции в титульной гонке.

