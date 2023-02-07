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Новости спорта MMA UFC

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МакГрегор возвращается в клетку. Чего ждать от главной звезды ММА?

МакГрегор возвращается в клетку. Чего ждать от главной звезды ММА?
©Instagram/thenotoriousmma

Суперзвезда ММА Конор МакГрегор (22-6) возвращается в строй после длительной паузы. В конце мая под эгидой UFC начнется реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), и в новом сезоне тренерами будут МакГрегор и американец Майкл Чендлер (23-8). Корреспондент Vesti.kz предположил, чего ждать от следующего поединка ирландца.

TUF - известное шоу с богатой историей, в рамках которого два звездных бойца тренируют свои команды. Впоследствии все спортсмены бьются на турнире, а победитель получает эксклюзивный контракт с UFC. Также в конце сезона тренеры бьются друг с другом, поэтому следующим соперником 34-летнего МакГрегора станет 36-летний Чендлер.

Пока потирать руки рано, ведь сезон TUF будет длиться до августа. Уже есть слухи, что поединок между Конором и Майклом пройдет в сентябре этого года, и состоится он в полусреднем весе, а не традиционном для обоих легком. Если это так, то ждать фанатам предстоит еще семь месяцев.

Итак, почему же бой пройдет в 77 килограммах? МакГрегор не бился с июля 2021 года, когда во второй раз подряд проиграл американцу Дастину Порье. Причем тот поединок закончился для ирландца плачевным образом - переломом ноги. 

Конор долго восстанавливался, а также много времени проводил в зале, и сейчас он представляет из себя уже не легковеса, а как минимум средневеса, если смотреть на свежие фотографии. Проще говоря, МакГрегор прилично накачался, может показаться, что даже перекачался. Поэтому в 70 килограммов вернуть ирландца будет крайне сложно, а в 77 представить еще можно.

В соцсетях многие фанаты подозревают, что МакГрегор не обошелся без стероидов. И эта теория подтверждается тем, что потенциальный бой с Чендлером пройдет минимум через полгода. Как раз столько времени нужно тестировать работникам USADA (американское антидопинговое агентство) новых и вернувшихся после долгого перерыва бойцов UFC. Конор долгое время был недоступен для USADA, но теперь вновь вынужден с ними сотрудничать, чтобы иметь возможность драться в UFC.

Те, кто верит в использование Конором стероидов, считают, что он заранее знал, когда вернется в клетку, а потому и рассчитал время, за которое запрещенные вещества могут покинуть его организм. Но никаких доказательств этого нет, поэтому и разговоры такие относятся к разряду "а что, если...".

В декабре МакГрегор впервые за восемь с лишним лет оказался вне рейтинга UFC. Несмотря на это, многие из топов в легком и полусреднем весах по-прежнему мечтают о встрече с ним. Во-первых, Конор уже не столь устрашающий для оппонентов, каким был в свои лучшие годы, а во-вторых, поединок с ним даст каждому много денег и большую славу. О ряде соперников МакГрегора люди не из ММА узнавали лишь после поединков с ним.

Вот поэтому и Чендлер горит желанием подраться с Конором. Он верит в свои силы и уже пообещал, что финиширует суперзвезду. Запах больших денег позволил Майклу закрыть глаза на то, что поединок пройдет в полусреднем весе. Сам же американец замыкает топ-5 в легкой весовой категории.

МакГрегор давно не дрался, и в последних четырех боях он выиграл лишь раз, и то у уже завершившего карьеру Дональда Серроне. За последние семь лет он дрался всего семь раз, а за первые семь лет карьеры выступил в 21 поединке. Разница сверхощутимая, и как бы сам Конор ни пытался это оспорить, но проблемы с отсутствием мотивации у него явно имеются.

У Чендлера куда больше выступлений за последние годы, но статистика такая же - одна победа в четырех последних боях. Победил Майкл в удачный для себя день другого ветерана и своего соотечественника Тони Фергюсона. Поэтому в противостоянии Чендлера и МакГрегора шансы есть у обоих, и все в нем может решить одно точное попадание.

Будет интересно взглянуть на них в том числе как на тренеров, но вряд ли можно спорить, что их очный бой куда важнее. Создается впечатление, что особой раскрутки для боя Чендлер - МакГрегор и не требуется, и в данной ситуации TUF никак не повлияет на интерес зрителя к их противостоянию. При желании файтеры могли бы согласиться просто подраться и возглавить большой турнир в августе-сентябре, но они выбрали альтернативный путь. Теперь они узнают друг друга еще лучше, и, может быть, это даст дополнительный импульс для дальнейшей раскрутки поединка.

Напомним, что Чендлер является экс-чемпионом промоушена Bellator в легком весе. Что касается МакГрегора, то в прошлом он являлся двойным чемпионом UFC в полулегком и легком дивизионах.

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Метки:
MMA UFC МакГрегор Конор США Ирландия

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