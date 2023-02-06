Конор МакГрегор отреагировал на возвращение в MMA

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор опубликовал новый пост в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он посвятил запись участию в шоу The Ultimate Fighter.

34-летний МакГрегор будет тренером в рамках 31-го сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда будет противостоять сборной американца Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы проведут поединок.

"Вперед и вверх, хвала Богу", - написал МакГрегор.

Напомним, МакГрегор не выступает с июля 2021 года, когда потерпел второе подряд досрочное поражение от Дастина Порье, при этом получив тяжелый перелом ноги. Масвидаль дрался в марте, уступив по очкам Колби Ковингтону, а до этого дважды был бит чемпионом Камару Усманом.

Что касается Чендлера, то ему 36 лет. В ноябре на UFC 281 американец досрочно (удушающим приемом) уступил Порье.

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