МакГрегор отреагировал на новость о переходе Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор отреагировал на переход Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz. Он поздравил футболиста и клуб.

"Поздравляю Криштиану и "Манчестер Юнайтед". Здорово это слышать", - написал МакГрегор в твиттере.

Congrats @Cristiano and @ManUtd! Great to hear this! https://t.co/UVrkUnOoaA