МакГрегор отреагировал на новость о переходе Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор отреагировал на переход Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz. Он поздравил футболиста и клуб.

"Поздравляю Криштиану и "Манчестер Юнайтед". Здорово это слышать", - написал МакГрегор в твиттере.

Напомним, "МЮ" объявил о возвращении португальца накануне. Трансфер состоится после того, как он получит визу, согласует личный контракт с клубом и пройдет медосмотр.

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