МакГрегор отреагировал на новость о переходе Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор отреагировал на переход Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz. Он поздравил футболиста и клуб.
"Поздравляю Криштиану и "Манчестер Юнайтед". Здорово это слышать", - написал МакГрегор в твиттере.
Congrats @Cristiano and @ManUtd! Great to hear this! https://t.co/UVrkUnOoaA— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) August 28, 2021
Напомним, "МЮ" объявил о возвращении португальца накануне. Трансфер состоится после того, как он получит визу, согласует личный контракт с клубом и пройдет медосмотр.
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