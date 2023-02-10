Махачев и Волкановски пощупали друг друга во время дуэли взглядов

Российский боец Ислам Махачев (23-1) и австралиец Александр Волкановски (25-1) провели дуэль взглядов перед боем на турнире UFC 284, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ходе обязательной процедуры соперники никак не демонстрировали агрессию, ощупав друг друга за разные места.

Отметим, что 31-летний Махачев является чемпионом легкого веса UFC, и это будет его первая защита пояса. 34-летний Волкановски уже больше трех лет удерживает титул в полулегком весе, и теперь он собирается завоевать второй пояс.

Напомним, что поединок начнется в воскресенье, 12 февраля, ориентировочно в 11:00 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах "Матч ТВ", "Матч! Боец", а также в приложении платформы UFC Fight Pass.

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