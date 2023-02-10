На кого ставить? Прогнозы на чемпионский бой Махачев - Волкановски

В воскресенье, 12 февраля, в Перте (Австралия) состоится номерной турнир UFC 284, в главном поединке которого встретятся чемпионы - россиянин Ислам Махачев (23-1) и Александр Волкановски (25-1). Впервые в истории промоушена друг с другом будут биться два лучших бойца рейтинга вне зависимости от весовой категории (P4P). Корреспондент Vesti.kz - о самых заманчивых коэффициентах на это противостояние.

31-летний Махачев является чемпионом легкого веса UFC, и это будет его первая защита пояса. 34-летний Волкановски уже больше трех лет удерживает титул в полулегком весе, и теперь он собирается завоевать второй пояс.

Главное событие выходных: в октагоне встретятся два лучших бойца UFC прямо сейчас

У букмекеров большим фаворитом является именно Махачев. Достаточно просто взглянуть на котировки нескольких известных букмекерских контор:

Olimpbet: Махачев - 1.17, Волкановски - 5.5;

1Xbet: Махачев - 1.25, Волкановски - 4.9;

Fonbet: Махачев - 1.2, Волкановски - 4.8.

Здесь с выбором фаворита можно согласиться. Ислам габаритнее своего соперника, куда более опытен именно в 70 килограммах, а также имеет преимущество в длине конечностей и невероятном уровне борьбы. Махачев редко дает шансы соперникам, а вот у австралийца немало плюс-минус конкурентных поединков.

Махачев идет на серии из пяти досрочных побед кряду, поэтому букмекеры высоко оценивают шанс выигрыша россиянина сабмишеном или добровольной сдачей соперника:

Olimpbet: на победу сабмишеном - 1.85, на досрочную победу - 1.45;

1Xbet: на победу сабмишеном - 1.75, на досрочную победу - 1.57;

Fonbet: на победу сабмишеном - 2.02, на досрочную победу - 1.60.

Если уж прогнозировать исход противостояния, то мы бы остановились на победе Махачева приемом. Наш приоритет - вышеуказанные ставки.

Но если же вы видите победителем именно Волкановски, то это рискованная ставка, но при этом очень выгодная в случае апсета. Взгляните, какие большие коэффициенты букмекеры дают на победу австралийца:

Olimpbet: победа - 5.5, досрочная - 8.5, по очкам - 8;

1Xbet: победа - 4.9, досрочная - 9.1, по очкам - 11.5;

Fonbet: победа - 4.8, досрочная - 8, по очкам - 7.5.

Напомним, что поединок начнется в воскресенье, 12 февраля, ориентировочно в 11:00 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах "Матч ТВ", "Матч! Боец", а также в приложении платформы UFC Fight Pass.

Фото: UFC©️

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