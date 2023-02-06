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Новости спорта MMA UFC

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Главное событие выходных: в октагоне встретятся два лучших бойца UFC прямо сейчас

Главное событие выходных: в октагоне встретятся два лучших бойца UFC прямо сейчас
©UFC

На этой неделе UFC впервые с октября 2019-го вернется в Австралию. В рамках турнира UFC 284 болельщиков со всего мира ждет суперсобытие в титульном противостоянии - сойдутся два чемпиона, лучшие бойцы промоушена вне зависимости от весовой категории Ислам Махачев (23-1) и Александр Волкановски (25-1). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о грядущем противостоянии подробнее.

Это будет 15-й австралийский турнир в истории UFC и первый за последние три с лишним года. В последний раз ведущая организация мира проводила ивент на "зеленом континенте" в октябре 2019-го, когда Исраэль Адесанья в главном событии вечера нокаутировал Роберта Уиттакера и стал новым полноправным чемпионом среднего веса. Это случилось на номерном турнире UFC 243. И вот, спустя 41 номерной ивент, UFC снова возвращается в Австралию.

Турнир примет город Перт, и лишь во второй раз UFC проведет свой турнир там. В феврале 2018-го на этой же Perth Arena состоялся турнир UFC 221, который возглавили средневесы Йоэль Ромеро и Люк Рокхолд.

31-летний Махачев стал чемпионом в легком весе в октябре, финишировав бразильца Чарльза Оливейру. Сразу же после триумфального завершения схватки Ислам вызвал на бой доминирующего чемпиона полулегкого дивизиона австралийца Волкановски. Цели Махачева понятны всем. Он долго шел к тому, чтобы стать лучшим в своей весовой категории, а теперь стремится к званию сильнейшего бойца UFC вне зависимости от весовой категории (P4P).

Дело в том, что первую строчку актуального рейтинга P4P UFC занимает как раз 34-летний Волкановски, который уже больше трех лет является чемпионом в своем дивизионе. В UFC у Александра 12 побед в 12 боях, а общая серия выигрышей составляет 22 поединка кряду. В настоящий момент у него четыре успешные защиты пояса в 66 килограммах, но в предстоящем бою на кону его пояс стоять не будет - биться чемпионы будут за титул в легком весе, принадлежащий Исламу.

У Махачева в UFC рекорд 12-1, и прямо сейчас он идет на серии из 11 побед подряд. Причем в пяти последних случаях он финишировал оппонентов. Сам Махачев, как и его товарищи по команде, включая Хабиба Нурмагомедова, более чем уверен в своей победе над Александром. Настолько, что Ислам сам предложил приехать подраться в Австралию, домой к Волкановски, перед его фанатами.

Для Александра это тоже невероятный шанс, ведь он может стать двойным чемпионом UFC на глазах у родной публики, продлить серию побед до 23 поединков, а также остановить Махачева, который сейчас кажется непобедимым в глазах миллионов фанатов.

Говоря о статистике, необходимо просто понять, что на двоих у этих чемпионов 48 побед и всего лишь два (!) поражения. Причем оба проиграли нокаутом. В мае 2013-го Волкановски проводил свой четвертый профессиональный бой, и проиграл нокаутом в третьем раунде своему соотечественнику Кори Нельсону. Правда в то время Алекс выступал не в полулегком весе, и даже не в легком, а в полусреднем.

Махачев же уступил в октябре 2015-го, в своем втором поединке под эгидой UFC. В первом раунде россиянин наткнулся на жесткий встречный удар от бразильца Адриано Мартинса, и в итоге рефери пришлось вмешаться. 

Сейчас оба поражения кажутся сверхсенсационными и отчасти случайными. Но в то же время не хочется принижать заслуги Нельсона и Мартинса, которые полностью заслужили своих побед.

Можно отметить, что у Волкановски больше опыта в поединках с экс-чемпионами и претендентами. Он трижды победил бывшего обладателя пояса в полулегком весе американца Макса Холлоуэя, выиграл у именитого Жозе Альдо, проходил через Чеда Мендеса, Брайана Ортегу и "Корейского зомби".

Самым громким соперником Махачева был Оливейра. Есть много других известных бойцов, но по своим регалиям они не дотягивают до уровня Холлоуэя или Альдо. Отметить можно с большим авансом нынешнего топа легкого веса UFC Армана Царукяна, которому многие пророчат титульные бои в скором будущем.

Создается впечатление, что в команде Ислама и не спорят с тем, что его оппозицию трудно назвать звездной и именитой. Махачев компенсирует все эти доводы тем, что готов справиться с такой же легкостью с любым другим бойцом, вне зависимости от того, именитый ли он чемпион, крепкий середняк или малоизвестный проспект. Поэтому по оппозиции в прошлом сравнивать мощь Ислама и Александра будет некорректно. Тем более дагестанский файтер на протяжении карьеры часто жаловался, что многие избегают встречи с ним.

В случае победы Махачев займет первую строчку в рейтинге P4P и повторит достижение своего друга Хабиба. Однако стоит учесть, что Нурмагомедов добился этого уже после своего прощального поединка с Джастином Гэтжи. Многие посчитали, что таким образом в UFC просто-напросто выразили уважение "Орлу". В скором времени Хабиб исчез из всех рейтингов ввиду завершения карьеры.

Ну а если победит Волкановски, то это станет большой неожиданностью для многих. Все-таки в большей степени как фаворит расценивается именно россиянин. В случае успеха Александр станет двойным чемпионом UFC и будет продолжать наращивать свое наследие в мире ММА.

Отметим, что бой Махачев - Волкановски пройдет в воскресенье, 12 февраля, и начнется ориентировочно в 11:00 по времени Астаны. В прямом эфире его покажут телеканалы "Матч ТВ" и "Матч! Боец", также трансляция будет доступна по подписке на сервисе UFC Fight Pass

Фото: UFC©️

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Метки:
MMA UFC Махачев Ислам Нурмагомедов Хабиб Австралия Россия Дагестан Оливейра Чарльз

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