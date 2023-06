Махачев отреагировал на победу Оливейры и предстоящий реванш

Российский боец Ислам Махачев отреагировал на победу бразильца Чарльза Оливейры в претендентском бою в UFC, сообщают Vesti.kz.

В соглавном поединке на турнире UFC 289 в Ванкувере (Канада) Оливейра забил в первом раунде американца Бенеила Дариуша.

Теперь бразилец является претендентом на бой Махачевым, владеющим поясом UFC в легком весе, которому уступил в своем предыдущем поединке.

"Поздравляю, Чарльз. Но все же в этой игре есть уровни", - написал Махачев в твиттере.

Congrats Charles.

But still there’s levels in this game 😎