Махачев опасен Рахмонову? Исламу вынесли вердикт

Боец MMA Икрам Алискеров в интервью "Матч ТВ" прокомментировал финальный эпизод в бою Ислама Махачева с Дастином Порье и оценил шансы российского чемпиона в полусреднем весе, передает Vesti.kz.

Напомним, что 1 июля Махачев досрочно выиграл Порье на турнире UFC 302 в США и сохранил чемпионский пояс UFC в легком весе.

- Ислам сделал очень красивый тейкдаун пятом раунде: подхватил ногу, закрутил Дастина Порье. Он делает это на тренировках?

- Это больше из базы ушу‑саньда бросок, саньдаисты делают его. Это показывает уровень Ислама, он может и так повалить, и так задушить, это и есть высший уровень. Никто даже не знал, что такой тейкдаун есть, а он показал его миру. Я его видел, и на тренировках его делали, но в мире мало кто знал этот прием.

- Вы видели его на тренировках, будет ли для Ислама Махачева проблемой перейти в категорию до 77 кг и забрать пояс там?

- В плане физических качеств Ислам точно не уступит полусредневесам. Я не знаю, как он подойдет к конкретному бою, но в целом он осилит это препятствие. Я отталкиваюсь от того, с кем он проводит спарринги и как он их проводит. Пацан физически очень сильный, - сказал Алискеров.

Отметим, что Махачев планирует попробовать свои силы в полусреднем весе, где выступает казахстанец Шавкат Рахмонов. При этом "Номад" удерживает третье место в рейтинге дивизиона.