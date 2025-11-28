Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
UFC
Сегодня 12:17
 

Лидер дивизиона потребовал объяснений от UFC: его представляет казахстанец

  Комментарии

Поделиться
Лидер дивизиона потребовал объяснений от UFC: его представляет казахстанец ©instagram.com/arm_011

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян (22-3) отреагировал на ночной анонс предстоящих поединков промоушена, в котором он не получил титульного шанса, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян (22-3) отреагировал на ночной анонс предстоящих поединков промоушена, в котором он не получил титульного шанса, сообщают Vesti.kz.

"Объясните, как это вообще можно понять", — написал Царукян на своей странице в одной из социальных сетей.

Ранее UFC официально сообщил о проведении боя между бывшим временным чемпионом в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом на турнире UFC 324, который состоится 24 января в Лас-Вегасе. Соперники будут разыгрывать временный титул в лёгком весе.

В UFC полный провал с титульными боями: теперь они могут "кинуть" Рахмонова?

Победитель этого поединка получит право встретиться с Ильей Топурией в следующем титульном бою.

Добавим, что интересы Царукяна представляет казахстанский менеджер Саят Абдрахманов.

Чемпионат России 2025/26   •   Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург   •   Регулярный чемпионат, мужчины
30 ноября 21:00   •   не начат
Зенит
Зенит
(Санкт-Петербург)
- : -
Рубин
Рубин
(Казань)
Кто победит в основное время?
Зенит
Ничья
Рубин
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!