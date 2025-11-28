Лидер дивизиона потребовал объяснений от UFC: его представляет казахстанец

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян (22-3) отреагировал на ночной анонс предстоящих поединков промоушена, в котором он не получил титульного шанса, сообщают Vesti.kz.

"Объясните, как это вообще можно понять", — написал Царукян на своей странице в одной из социальных сетей.

Ранее UFC официально сообщил о проведении боя между бывшим временным чемпионом в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом на турнире UFC 324, который состоится 24 января в Лас-Вегасе. Соперники будут разыгрывать временный титул в лёгком весе.

Победитель этого поединка получит право встретиться с Ильей Топурией в следующем титульном бою.

Добавим, что интересы Царукяна представляет казахстанский менеджер Саят Абдрахманов.