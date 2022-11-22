"Конкурентная схватка". Эксперт объяснил решение судей в поражении Жумагулова в UFC

Журналист портала mmadna.nl Марсел Дорф в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о поражении казахстанца Жалгаса Жумагулова (14-8) от американца Чарльза Джонсона (13-3) на турнире UFC Fight Night 215. Эксперт объяснил, почему данное решение судей нельзя считать большим скандалом.

Поединок, прошедший в Лас-Вегасе (Невада, США), завершился победой Джонсона раздельным решением судей. После этого Жумагулов заявил о завершении карьеры.

"Это был очень хороший поединок для Жумагулова. Он был очень активный и нанес немало урона сопернику. Однако нельзя было сказать, что преимущество было подавляющим. Конкурентная схватка, в которой сложно было бы назвать явного фаворита. Я отдал бы предпочтение казахстанцу, но судьи могли увидеть противостояние иначе. Ни для кого не секрет, что в таких равных, близких боях - выбор делается в пользу более раскрученного и медийного бойца. Будь Жумагулов более популярный в США, то, вероятнее, он получил бы победу и в других спорных противостояниях в UFC", - отметил Дорф.

Напомним, что боец из Актобе дебютировал в UFC летом 2020 года. С тех пор он проиграл решением Раулиану Пайве, Амиру Альбази и Джеффу Молине, был нокаутирован Манелом Капом и победил сабмишеном Джерома Риверу.

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса