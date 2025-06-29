В команде Рахмонова сделали заявлении о чемпионском бое Илии Топурии в UFC

Главный тренер команды DAR Team Эдуард Базров высказался о чемпионском бое в легком весе UFC между представителем Испании Илией Топурии (17-0) против бразильца Чарльза Оливейры (35-11), передают Vesti.kz со ссылкой на Betonmobile.

Напомним, что пятираундовый поединок завершился уже в стартовом раунде: Топурия в стойке жестко нокаутировал Оливейру и одержал досрочную победу.

"Честно говоря, я болел за Оливейру, но Топурия показал высочайший уровень. В борьбе ничего не дал сделать, а его коронные удары нашли свою цель. Прекрасно выступил Илия, очередной красивый нокаут. Очень яркое и зрелищное выступление", - сказал Базров.

Напомним, что в команде Базрова тренируется казахстанский файтер полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов (19-0), продолжающий восстановление после травмы.