В команде Рахмонова оценили бои с чемпионом UFC и Чимаевым

Cаят Абдрахманов, менеджер казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова, в интервью "Матч ТВ" оценил вероятность боев своего подопечного против чемпиона промоушена в полусреднем весе американца нигерийского происхождения Камару Усмана и шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

На турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США) Рахмонов одержал досрочную победу над американцем Нилом Мэгни по прозвищу "Гаитянская сенсация".

- Гипотетически Рахмонов мог бы сейчас подраться с чемпионом в этом весе Камару Усманом? Или ему нужно еще набраться опыта?

- Шавкат еще не достиг своего пика, он набирает, но навыков ему достаточно, чтобы конкурировать с любым топом дивизиона.

- Он сказал, что его потенциальный бой с Хамзатом Чимаевым (11 побед, 10 досрочных) был бы идеален как титульное противостояние. А у вас нет ощущения, что это вообще интересно только русскоязычной аудитории?

- У меня есть основания полагать, что этот бой вообще может никогда не состояться. Но не хотел бы их озвучивать.

Ранее Абдрахманов высказался о новой жертве Рахмонова в UFC.

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