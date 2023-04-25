Казаху из веса Рахмонова предрекли попадание в UFC. Увидим его в лучшей лиге мира?

Через две недели казахский боец из России Ильяс Хамзин (11-2) проведет свой очередной поединок на турнире лиги Russian Cagefighting Championship (RCC). 31-летний файтер будет биться с 28-летним бразильцем Магнусом Конрадо (17-4) на турнире в Екатеринбурге.

Накануне промоутер RCC Николай Клименко заявил, что Хамзин находится на хорошем счету и двигается к шансу попасть в UFC. Корреспондент Vesti.kz оценил вероятность попадания бойца в лучшую лигу мира в случае победы над Конрадо.

Уроженец Омской области Хамзин пятый год бьется на профессиональном уровне. На его счету 11 побед и два поражения, все поединки он провел под эгидой лиги RCC. Его база - кикбоксинг и у него семь побед нокаутом. Кроме того, оба своих поражения он также потерпел нокаутом. Интересно, что приемами Ильяс никогда не побеждал, но и не проигрывал.

Сейчас Хамзин идет на серии из пяти побед подряд, причем все соперники в этих противостояниях были бразильцами. Ни у кого из них не было опыта выступлений в топовых лигах мира, а их средний рекорд до противостояния с Ильясом был 14-5. Поэтому о наличии громких имен в послужном списке казахского файтера говорить рано.

Следующий соперник - Конрадо - тоже не выступал в больших лигах и не бился со звездными бойцами. Более того, он впервые за всю карьеру будет драться за пределами Латинской Америки. Из 21 профессионального боя 19 состоялись в родной Бразилии, по одному - в Аргентине и Уругвае. Однако нельзя не упомянуть, что на счету Конрадо 11 побед сабмишенами, и ни один из прошлых соперников Хамзина не был настолько опасен в грэпплинге.

Говорить о переходе и приближении к UFC пока рано. Лига RCC, несмотря на свой прогресс, еще не дотягивает до такого уровня, чтобы ее бойцы автоматически получали шанс проявить себя в UFC. Хамзин не бил звездных соперников, еще не показал себя ни в одной другой лиге, не выступал за пределами России, а еще не продемонстрировал свою всестороннюю развитость, ограничиваясь лишь победами в стойке. Даже в этой лиге Ильяс пока не стал чемпионом, а это тоже немаловажный аспект, чтобы получить внимание от UFC.

Конечно, хотелось бы видеть в UFC больше казахских и казахстанских бойцов, но реальность сейчас именно такова. В лучшей лиге мира его больше знают как друга экс-чемпиона легчайшего веса Петра Яна. Хамзин часто секундирует его во время боев, да и вообще постоянно находится рядом.

В свое время Петр пытался повлиять на подписание контракта своего друга Дениса Лаврентьева с UFC, но это в итоге ничем конкретным не закончилось. Он, как и Хамзин, большую часть своих поединков провел именно в лиге RCC.

Для начала в ближайшее время займусь визой. А там хоть как зайдем. Думаю, мои бои зрелищные, я буду интересен. Надо будет через контендер (претендентская серия Даны Уайта) – зайдем через контендер, не проблема. Варианты попасть есть даже в Bellator. Либо Bellator, либо UFC. Просто виза нужна, а ее нет, я ей не занимался.

В одном Клименко прав точно: при желании Хамзин имеет шансы продолжить свою карьеру в одном из азиатских промоушенов, к примеру, в. Отбор туда куда проще, чем в UFC, да и проблем с визой точно не будет, а они вполне возможны в случае попадания в американскую лигу. Так, в прошлом году Хамзин рассказал об американской визе и шансах попасть в США в интервью "Чемпионату"

Напомним, что Хамзин выступает в полусредней весовой категории, как и казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0). Его поединок с Конрадо пройдет на турнире RCC 15, который состоится 13 мая.

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