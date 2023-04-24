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Еще одному казаху прочат переход в UFC

Еще одному казаху прочат переход в UFC
©instagram.com/gorillafighting/

Российский боец Ильяс Хамзин может продолжить карьеру в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz. О шансах этнического казаха дебютировать в лучшем промоушене мира заявил промоутер лиги RCC Николай Клименко.

Функционер отметил, что боец сейчас на очень хорошем счету на международной арене.

"Ильяс Хамзин - настоящая звезда RCC не только в рамках ММА, но и в К1. Он показал крутейший поединок с Милсоном Кастро на маленьких перчатках по правилам кикбоксинга: уровень его техники соответствует мировым стандартам. Сейчас его ближайший бой запланирован по ММА на 13 мая. У него будет непростой соперник, который способен "встряхнуть" его карьеру. Но если он и тут победит, то суммарно можно сказать, что он двигается к шансу попасть в UFC, где выступает его друг Петр Ян.

Кто бы что ни говорил, UFC - лучшая лига мира. У Ильяса очень высокий уровень. Но если не будет возможности, то он может выступать на азиатском рынке. Хамзин может драться по К1 и по ММА: мультиконтракты будут интересны для него!" - отметил Клименко в интервью Gorilla Fighting.

31-летний Хамзин, родившийся в Омске, провел 11 боев в октагоне, из которых выиграл девять поединков и два проиграл. Его действующая победная серия составляет шесть боев.

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