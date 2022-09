"Казаху" из UFC нашли нового соперника в случае победы над топовым бойцом

Британский журналист Фил Маккензи нашел нового соперника для казахстанского бойца UFC Дамира Исмагулова по прозвищу "Казах" в случае его победы над россиянином армянского происхождения Арманом Царукяном, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Они встретятся 17 декабря в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе (США).

"Если Царукян выиграет, то следующий бой он должен провести с Гурамом Кутателадзе. Если победит Исмагулов, то он должен сразиться с Матеушем Гамротом", - написал Маккензи в "твиттере".

If Tsarukyan wins, he should fight Kutateladze next, if Ismagulov wins then he should fight Gamrot (if/when Gamrot beats Dariush). The important thing is that Michael Chandler gets another title shot. https://t.co/aJPytU0Yh0