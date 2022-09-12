Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC
Комментарии

Казахстанца назвали фаворитом следующего боя в UFC

Казахстанца назвали фаворитом следующего боя в UFC
©instagram.com/morozclub777/

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов (18-5) выглядит фаворитом в поединке с американцем Джурни Ньюсоном (10-3). Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал редактор сайта mma.uno Стив Дункан. Эксперт назвал главное преимущество казахстанца.

Их противостояние состоится 17 декабря и станет первым для Морозова по новому контракту с организацией. Подробнее о сопернике Сергея можно прочитать здесь.

"Морозов плохо начал свой путь в UFC. Однако неудачная серия прервалась. Он нашел себя в промоушене, и новый контракт этому яркое доказательство. В этом я вижу его преимущество. Он подтвердил свою ценность. Джурни имеет негативную статистику.

В этом отношении у казахстанца будет ментальное превосходство. К тому же Морозов выглядит более разносторонним бойцом. Я думаю, что он фаворит боя", - отметил Дункан.

Напомним, что соперники провели по четыре боя в промоушене: у Морозова две победы и два поражения, а у его следующего соперника - 1-2, и один поединок признан несостоявшимся.

Новый выпуск на нашем канале! Смотрим!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
UFC Морозов Сергей

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 09:44
UFC
Казахстанский боец UFC вызвал на бой МакГрегора Казахстанский боец UFC вызвал на бой МакГрегора
Вчера , 21:19
UFC
"Славная охота". Шавкат Рахмонов опубликовал неожиданное фото "Славная охота". Шавкат Рахмонов опубликовал неожиданное фото
Вчера , 20:25
UFC
Популярный видеоблогер жестко затроллил президента UFC Популярный видеоблогер жестко затроллил президента UFC
Вчера , 15:56
UFC
Известный видеоблогер пообещал нокаутировать легенду UFC Известный видеоблогер пообещал нокаутировать легенду UFC
Вчера , 08:22
UFC
Долгожданное возвращение UFC и бой в ОАЭ. Кто из казахстанцев подерется на этой неделе Долгожданное возвращение UFC и бой в ОАЭ. Кто из казахстанцев подерется на этой неделе
12 сентября, 21:31
UFC
"Насладится триумфом". Названы сроки поединка Рахмонова с Чимаевым "Насладится триумфом". Названы сроки поединка Рахмонова с Чимаевым
12 сентября, 20:20
UFC
Казахстанца назвали фаворитом следующего боя в UFC Казахстанца назвали фаворитом следующего боя в UFC
12 сентября, 13:44
UFC
Бывший боец UFC умер в возрасте 34 лет Бывший боец UFC умер в возрасте 34 лет
11 сентября, 16:56
UFC
В Казахстане выбрали оптимального соперника для Чимаева в UFC В Казахстане выбрали оптимального соперника для Чимаева в UFC
11 сентября, 16:11
UFC
"Если бы перетерпел". Казахстанский боец - о скандальном поединке Чимаева в UFC "Если бы перетерпел". Казахстанский боец - о скандальном поединке Чимаева в UFC
11 сентября, 13:34
UFC
Бой с Рахмоновым не состоится? Президент UFC ответил на вопрос о будущем Чимаева Бой с Рахмоновым не состоится? Президент UFC ответил на вопрос о будущем Чимаева
11 сентября, 11:34
UFC
Наказали за взвешивание? Как UFC "проигнорировал" Чимаева после быстрой победы Наказали за взвешивание? Как UFC "проигнорировал" Чимаева после быстрой победы
11 сентября, 10:38
UFC
Тони Фергюсон потерпел пятое поражение подряд в UFC Тони Фергюсон потерпел пятое поражение подряд в UFC
11 сентября, 09:59
UFC
Скандальный бой Чимаева и Холланда завершился в первом раунде Скандальный бой Чимаева и Холланда завершился в первом раунде
11 сентября, 00:42
UFC
Неожиданным исходом завершился бой Дамира Исмагулова в Казахстане Неожиданным исходом завершился бой Дамира Исмагулова в Казахстане
10 сентября, 12:51
UFC
Президент UFC назвал причину проваленного взвешивания Хамзата Чимаева Президент UFC назвал причину проваленного взвешивания Хамзата Чимаева
10 сентября, 12:13
UFC
Прямая трансляция боя Чимаев - Холланд на UFC 279 Прямая трансляция боя Чимаев - Холланд на UFC 279
10 сентября, 08:58
UFC
Названы причины перевеса Чимаева перед UFC 279 Названы причины перевеса Чимаева перед UFC 279
10 сентября, 08:21
UFC
Чимаев показал неприличный жест болельщикам на дуэли взглядов с Холландом Чимаев показал неприличный жест болельщикам на дуэли взглядов с Холландом
10 сентября, 07:26
UFC
Провалил взвешивание. UFC принял решение по бою Чимаева на UFC 279 Провалил взвешивание. UFC принял решение по бою Чимаева на UFC 279
9 сентября, 23:20
UFC
Бой Чимаева в UFC под угрозой срыва. Известны подробности Бой Чимаева в UFC под угрозой срыва. Известны подробности
9 сентября, 21:27
UFC
Президент UFC предрек МакГрегору неприятности в конфликте с Хасбиком Президент UFC предрек МакГрегору неприятности в конфликте с Хасбиком
9 сентября, 20:30
UFC
"Забрать пояс". Рахмонов - о целях в UFC "Забрать пояс". Рахмонов - о целях в UFC
9 сентября, 13:58
UFC
UFC отреагировал на драку соперника Рахмонова перед турниром UFC отреагировал на драку соперника Рахмонова перед турниром
9 сентября, 11:54
UFC
Стало известно, когда Шавкат Рахмонов станет чемпионом UFC Стало известно, когда Шавкат Рахмонов станет чемпионом UFC
9 сентября, 11:25
UFC
Самые яркие бои казахстанцев в сентябре в ММА: запоминай даты и не пропусти Самые яркие бои казахстанцев в сентябре в ММА: запоминай даты и не пропусти
9 сентября, 10:11
UFC
"Никогда такого не было". Президент UFC шокирован массовой дракой бойцов "Никогда такого не было". Президент UFC шокирован массовой дракой бойцов
9 сентября, 09:34
UFC
"Похороны", оскорбления и массовая драка. В UFC большой скандал "Похороны", оскорбления и массовая драка. В UFC большой скандал
8 сентября, 22:34
UFC
"Большой мисматч". Казахстанский боец - о поединке Чимаева со звездой UFC "Большой мисматч". Казахстанский боец - о поединке Чимаева со звездой UFC
8 сентября, 16:50
UFC
Легенда UFC потерял память после нокаута Легенда UFC потерял память после нокаута

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus