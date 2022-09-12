Казахстанца назвали фаворитом следующего боя в UFC

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов (18-5) выглядит фаворитом в поединке с американцем Джурни Ньюсоном (10-3). Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал редактор сайта mma.uno Стив Дункан. Эксперт назвал главное преимущество казахстанца.

Их противостояние состоится 17 декабря и станет первым для Морозова по новому контракту с организацией. Подробнее о сопернике Сергея можно прочитать здесь.

"Морозов плохо начал свой путь в UFC. Однако неудачная серия прервалась. Он нашел себя в промоушене, и новый контракт этому яркое доказательство. В этом я вижу его преимущество. Он подтвердил свою ценность. Джурни имеет негативную статистику.

В этом отношении у казахстанца будет ментальное превосходство. К тому же Морозов выглядит более разносторонним бойцом. Я думаю, что он фаворит боя", - отметил Дункан.

Напомним, что соперники провели по четыре боя в промоушене: у Морозова две победы и два поражения, а у его следующего соперника - 1-2, и один поединок признан несостоявшимся.

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