Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Казахстанский полусредневес сделал заявление после поздравлений от президента UFC

Он стал чемпионом Fury FC.

Казахстанский полусредневес сделал заявление после поздравлений от президента UFC
Николай Веретенников. Фото: instagram.com/veretennikov___nikolay/
Новости спорта Смешанные UFC
0

Казахстанский полусредневес Николай Веретенников (9-3) готов к выступлению в самой известной бойцовской лиге - UFC. Об этом он сообщил в соцсетях, передает корреспондент Vesti.kz.

"UFC, я готов для вас", - написал он на своей странице в Instagram.

Казахстанец на днях стал чемпионом промоушена Fury FC, нокаутировав американца Энтони Айви (8-5) в первом раунде главного боя вечера на турнире Fury FC 46 в Хьюстоне (Техас, США). Президент UFC Дана Уайт лично поздравил Веретенникова после победы и, судя по всему, пригласил его участвовать в известной любителям смешанных единоборств DWCS (Претендентская серия Даны Уайта). Бойцы, получившие такой шанс, имеют возможность попасть в UFC.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
UFC MMA

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
08:11
Единоборства

Казахстанский полусредневес сделал заявление после поздравлений от президента UFC
Сегодня
07:21
Единоборства

"Многие спрашивают...". Казахский боец ответил на интересующий всех вопрос перед четвертым поединком в UFC
Вчера
13:35
Единоборства

"Уверен, что выиграю у МакГрегора". Резников - о Чимаеве, уровне бойцов UFC и значении Головкина для Казахстана
17 мая
21:05
Единоборства

Огненный турнир! Два казахских бойца выступят на этой неделе в UFC
17 мая
15:51
Единоборства

Видео нокаута, или как казахстанец финишировал соперника в первом раунде и получил шанс попасть в UFC
17 мая
09:12
Единоборства

Получит шанс от Даны Уайта. Казахстанец стал чемпионом Fury FC и близок к попаданию в UFC
16 мая
17:19
Единоборства

"Сначала победи Порье, а потом я надеру тебе задницу". Новый чемпион UFC ответил МакГрегору
16 мая
13:27
Единоборства

Новый чемпион в весе Хабиба установил рекорд UFC
16 мая
12:53
Единоборства

МакГрегор отреагировал на победу Оливейры в бою за пояс Хабиба
16 мая
11:28
Единоборства

Новый чемпион вместо Хабиба получил бонус от UFC за выступление вечера
16 мая
10:44
Единоборства

Определился новый чемпион UFC в легком весе после ухода Хабиба Нурмагомедова
16 мая
10:18
Единоборства

Тони Фергюсон потерпел третье поражение подряд в UFC
16 мая
09:09
Единоборства

Сестра чемпионки UFC из Кыргызстана потерпела досрочное поражение
15 мая
14:30
Единоборства

UFC впервые за 8 лет увеличит бонусы бойцам
14 мая
18:16
Единоборства

Бой за пояс Хабиба, поединки Фергюсона и Шевченко, или что будет на выходных в UFC
13 мая
18:24
Единоборства

Эксперт объяснил причины неудач казахстанцев в UFC и назвал самого перспективного бойца
13 мая
12:12
Единоборства

Кадыров назвал Нурмагомедова "проектом UFC" и предложил любой гонорар за бой с бойцами "Ахмата"
12 мая
22:54
Около спорта

МакГрегор обошел Месси и Роналду и стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира
12 мая
19:01
Единоборства

Машина или мешкобой? О пути непобежденного казахстанца Рахмонова и уровне его оппозиции
12 мая
08:39
Единоборства

Стали известны подробности подготовки Рахмонова к следующему бою в UFC
11 мая
14:00
Единоборства

"До школы был беспредельщиком". Рахмонов - о следующем сопернике, отказе от боя в UFC и работе грузчиком
11 мая
11:10
Единоборства

"Опасен как в стойке, так и в борьбе". Российский журналист - о сопернике и возвращении Исмагулова в UFC
11 мая
10:50
Единоборства

Казахский боец Исмагулов сделал заявление о переносе боя в UFC
9 мая
13:09
Единоборства

Стали известны причины переноса боя казахского бойца Дамира Исмагулова в UFC
9 мая
12:28
Единоборства

Бой казахского бойца Дамира Исмагулова в UFC перенесен
8 мая
10:03
Единоборства

Несостоявшийся соперник Рахмонова уволен из UFC
7 мая
19:15
Единоборства

Чемпионка UFC из Кыргызстана показала фото в откровенном купальнике. Хэлли Берри отреагировала
6 мая
20:35
Единоборства

Давний соперник Рахмонова и последний шанс "Ковбоя" Серроне, или что смотреть на этой неделе в UFC
5 мая
20:05
Единоборства

Шавкат Рахмонов из UFC назвал топ-3 бойцов ММА из Казахстана
5 мая
16:16
Единоборства

"Он не просто так попал в UFC". Рахмонов высказался о возвращении Морозова после поражения от брата Хабиба
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика