Казахстанский полусредневес сделал заявление после поздравлений от президента UFC

Казахстанский полусредневес Николай Веретенников (9-3) готов к выступлению в самой известной бойцовской лиге - UFC. Об этом он сообщил в соцсетях, передает корреспондент Vesti.kz.

"UFC, я готов для вас", - написал он на своей странице в Instagram.

Казахстанец на днях стал чемпионом промоушена Fury FC, нокаутировав американца Энтони Айви (8-5) в первом раунде главного боя вечера на турнире Fury FC 46 в Хьюстоне (Техас, США). Президент UFC Дана Уайт лично поздравил Веретенникова после победы и, судя по всему, пригласил его участвовать в известной любителям смешанных единоборств DWCS (Претендентская серия Даны Уайта). Бойцы, получившие такой шанс, имеют возможность попасть в UFC.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!