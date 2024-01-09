Казахстанский боец станет частью супертурнира UFC. Только взгляните на кард

10 марта в Майами (Флорида, США) состоится номерной бойцовский турнир UFC 299. Для казахстанских болельщиков он в первую очередь ознаменован вторым поединком в промоушене Асу Алмабаева (18-2). Но в целом этот кард собирает невероятное количество топовых противостояний. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.
29-летний Алмабаев в тот вечер подерется с 32-летним американцем Си Джеем Вергарой (12-4-1), за плечами которого пять поединков в UFC (3-2). Этот бой, скорее всего, пройдет в начале предварительного карда. К настоящему моменту анонсировано 11 боев, и только в этом казахстанско-американском противостоянии нет файтеров из топ-15. В десяти остальных поединках собраны 18 топов, один из которых является чемпионом лиги.
Главным боем вечера назначен титульный реванш между американским чемпионом легчайшего дивизиона Шоном О'Мэлли (17-1-0-1) и претендентом из Эквадора Марлоном Верой (23-8-1), который занимает шестое место в рейтинге своей весовой категории.
В августе 2020-го О'Мэлли потерпел единственное поражение в карьере, проиграв как раз Вере. В конце первого раунда Шон получил травму ноги, и после этого Марлон добил уже беспомощного соперника. Теперь американец, ставший чемпионом UFC пять месяцев назад, проведет первую защиту титула именно против своего обидчика.
29-летний О'Мэлли идет на серии из пяти побед, а у Веры 5-2 с момента их первой встречи с Шоном. Это противостояние точно вызовет массовый интерес во всем мире.
Вероятно, что в соглавном событии вечера пройдет поединок в легком весе между американцем Дастином Порье (29-8-0-1) и французом Бенуа Сен-Дени (13-1-0-1). Пока нет никакой окончательной очередности боев, известно лишь то, что главным событием станет реванш О'Мэлли и Веры, поэтому мы можем лишь предполагать, какой из поединков претендует на звание соглавного.
Бой Порье и Сен-Дени был анонсирован только вчера. 34-летний Дастин является большой звездой в UFC, где он провел 28 поединков (21-7). Бывший претендент на чемпионство потерпел два досрочных поражения в трех последних боях, а летом прошлого года он был нокаутирован своим соотечественником Джастином Гэтжи.
Ему в соперники попался 12-й номер рейтинга, перспективный француз Сен-Дени. У 28-летнего файтера победная серия из пяти поединков в UFC. Причем всех этих пятерых оппонентов он финишировал, набрав три нокаута и два сабмишена. Бенуа считает, что он вскоре станет чемпионом UFC, но соперников уровня Порье у него еще не было.
Это противостояние любопытно и тем, что американец с французскими корнями встретится с французом. Для первого это шанс закрыть последнюю неудачу и вернуться в чемпионскую гонку, а для второго - совершить апсет и сделать огромный рывок в рейтинге.
В полусреднем весе пройдет громкий бой между четвертым номером рейтинга бразильцем Гилбертом Бернсом (22-6) и 11-м номером из Австралии Джеком Делла Маддаленой (16-2). Ранее неоднократно звучало мнение, что победитель этого боя может выйти на казахстанца Шавката Рахмонова (18-0) в борьбе за звание главного претендента в весовой категории до 77 килограммов.
37-летний Бернс, кстати говоря, является не только бывшим претендентом на чемпионство, но и хорошим товарищем Рахмонова. Он свой последний бой проиграл решением Белалу Мухаммаду. Теперь бразилец подерется с 27-летним Делла Маддаленой, который выиграл 16 боев подряд, шесть из которых - в UFC.
Да, выходит, что Джек начал профессиональную карьеру с двух поражений, причем досрочных. Но после этого набрал невероятный ход. На его счету 11 нокаутов, две победы сабмишеном и три выигрыша решением. Опытный Бернс, который еще не сказал своего последнего слова, станет для него мощной проверкой.
В этом же дивизионе пройдет еще один мощный бой. 12-й номер рейтинга американец Кевин Холлэнд (25-10-0-1) станет первым соперником англичанина Майкла Пейджа (21-2) в UFC. Если 31-летнего Холлэнда многие фанаты американского промоушена уже давно знают (у него 12-7 в UFC), то Пейдж зарекомендовал себя в других организациях.
Перед переходом в UFC 36-летний Майкл выступал в Bellator, где даже бился за временный пояс чемпиона, но проиграл раздельным решением Логану Сторли. Всего под эгидой этой лиги он одержал 17 побед и потерпел две неудачи.
Также Пейдж выступал в профессиональных боях по боксу (2-0), кикбоксингу (1-0) и даже кулачным боям (0-1). Он представлял Англию и Великобританию на различных международных соревнованиях по кикбоксингу, завоевывал золотые и серебряные медали. Человек с таким бэкграундом точно заинтересует фанатов UFC.
Российский боец легчайшего веса Петр Ян (16-5) в 2020-21-х был чемпионом своего дивизиона. Сейчас у него не лучшая серия, ведь он проиграл три поединка кряду (все - решением, два из них - раздельные). Теперь боец казахстанского менеджера Саята Абдрахманова выйдет в клетку на турнире UFC 299.
Его оппонентом станет китайский файтер Сонг Ядонг (20-7-1-1). Он провел в 2023 году два боя, одержав две победы. Сейчас 26-летний Сонг занимает седьмое место в рейтинге, а 30-летний Ян находится на пятой строчке. Для представителя Поднебесной это шанс приблизиться к званию претендента, а для Петра - вернуться на победную тропу.
Здесь тоже есть интересные детали вокруг происхождений и национальностей. Ян получил свою фамилию от дедушки, который был китайцем по национальности. Получается, что и тут боец с китайскими корнями подерется с соперником из Китая (как французская история Порье и Сен-Дени). Будет интересно.
Об остальных боях писать подробно смысла мы не видим, так как по основным противостояниям уже понятен уровень турнира. Так, в тяжелом весе встретятся пятый номер рейтинга из США Кертис Блэйдс (17-4-0-1) и идущий на серии из 15 побед бразилец Жаилтон Алмейда (20-2), замыкающий топ-7.
В легкой весовой категории шестой номер рейтинга из Польши Матеуш Гамрот (23-2-0-1) постарается добыть третью победу подряд в противостоянии с бразильским экс-чемпионом UFC, ныне 11-м номером рейтинга Рафаэлем дос Аньосом (32-15), который вновь вернулся в легкий вес после неудачи в полусреднем.
11-й номер легчайшего веса бразилец Педро Муньоз (20-8-0-2) встретится с молодым соперником - американцем Кайлером Филлипсом (11-2), не входящим в топ-15. Муньозу 37 лет, а Филлипсу - 28.
Также были анонсированы два поединка в женском наилегчайшем весе. Занимающая четвертое место в рейтинге Кэтлин Чукагян (18-5) встретится со своей соотечественницей Мэйси Барбер (13-2). А шестой номер рейтинга американка Лорен Мерфи (16-6) подерется с бразильянкой Карин Сильвой (17-4), занимающей 13-ю строчку.
Как видим, 11 анонсированных поединков даже на бумаге могут свести с ума фанатов смешанных единоборств. Остается надеяться, что бойцы обойдутся без травм в ходе подготовки к турниру, а матчмейкеры UFC подготовят еще несколько приятных сюрпризов для болельщиков, дополнив кард парочкой других жарких противостояний.
Отметим, что Алмабаев дебютировал в UFC в августе 2023 года, победив сабмишеном во втором раунде американца Ода Осборна (12-6-0-1).
Фото: Vesti.kz, Турар Казангапов©️
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