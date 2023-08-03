Казахстанец Асу Алмабаев сделал заявление перед дебютным боем в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев заявил, что готов к дебюту в UFC, сообщают Vesti.kz.

Напомним, в ночь с 5 на 6 августа в Нэшвилле (штат Теннесси, США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 50, на котором он проведет свой первый поединок под эгидой мирового промоушена.

Дебют Асу Алмабаева в UFC. Дата, время и прямая трансляция боя

Соперником казахстанца будет представитель Ямайки Оде Осборн (12-5). Этот поединок запланирован в лимите легчайшего веса первой парой на турнире.

"Я готов", - написал Алмабаев в своем Instagram.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ