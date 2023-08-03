Дебют Асу Алмабаева в UFC. Дата, время и прямая трансляция боя

В ночь с 5 на 6 августа в Нэшвилле (штат Теннесси, США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 50, на котором дебютирует казахстанский боец Асу Алмабаев (17-2), сообщают Vesti.kz.

Соперником казахстанца будет представитель Ямайки Оде Осборн (12-5). Этот поединок запланирован в лимите легчайшего веса первой парой на турнире и начнется в 04:00 по Астане.

Трансляция будет доступна по платной подписке на онлайн-стриминге UFC Fight Pass.

Добавим, что Осборн провел в UFC уже семь боев: четыре победы и три поражения.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ