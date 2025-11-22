В Казахстане назвали следующего претендента на титул UFC. Это не Шавкат Рахмонов

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала поделился мнением о предстоящих боях Асу Алмабаева и Бекзата Алмахана на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар), сообщают Vesti.kz.

По его словам, оба казахстанца подходят к поединкам в хорошей форме и способны одержать победу.

При этом Карабала считает, что в случае успешного выступления Алмабаев может получить шанс на титульный бой в наилегчайшем дивизионе, где чемпионом является бразилец Алешандре Пантожа.

"Помимо Шавката Рахмонова, следующим претендентом на бой за титул в UFC может стать Алмабаев. Думаю, что в организации люди сами будут заинтересованы в продвижении проспектов в этом весе, так как их не так уж и много. Учитывая фанатскую поддержку из Казахстана, Алмабаев может стать интересным вариантом", — цитирует Карабала Meta-ratings.kz.

Алмабаев в 2025 году прервал свою победную серию, проиграв Манэлю Капе, но затем успешно реабилитировался, победив Хосе Очоа. Сейчас он занимает восьмую строчку рейтинга.

В Дохе соперником Алмабаев станет американец Алекс Перес. Бекзат Алмахан проведёт бой против Александра Топурии — родного брата чемпиона UFC Илии Топурии.

Прямая трансляция боев Алмахана и Алмабаева доступна по этой ссылке.

Напомним, Рахмонов должен был драться за титул ещё в декабре прошлого года, но тогда бой не состоялся из-за травмы чемпиона Белала Мухаммада. Поединок решили перенести на май, однако на этот раз с титульника снялся уже казахстанец.

В мае Маддалена заменил Рахмонова и воспользовался своим шансом - победил Белала и отобрал у того пояс чемпиона UFC.

UFC предложил Рахмонову титульный бой: Шавкат дал ответ