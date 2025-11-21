Казах провёл битву взглядов с братом чемпиона UFC

22 ноября в Дохе (Катар) состоится турнир UFC, в рамках которого казахстанский боец легчайшего веса Бекзат Алмахан (12-2) встретится с испанцем грузинского происхождения Александром Топурией (6-1), старшим братом чемпиона UFC Илии Топурии (17-0), передают Vesti.kz.

Накануне соперники провели дуэль взглядов.

Алмахан дебютировал в UFC в марте 2024 года, выйдя на коротком уведомлении на бой с россиянином Умаром Нурмагомедовым (19–1) — братом легендарного Хабиба. Уже в первом раунде Бекзат отправил соперника в нокдаун, но в итоге уступил решением судей.

В своём втором бою, прошедшем в мае 2025 года, Алмахан эффектно реабилитировался: всего за минуту он нокаутировал канадца Брэда Катону (14–5), двукратного победителя The Ultimate Fighter. Ирония судьбы: победа была одержана в Монреале — на родной земле соперника, который до встречи с казахстанцем никогда не проигрывал нокаутом.

Напомним, что главным событием ивента в Дохе станет поединок в лёгком весе между Арманом Царукяном (22-3) из Армении и новозеландцем Дэном Хукером (24-12).

В соглавном бою сойдутся полусредневесы - американец палестинского происхождения Белал Мухаммад (24-4) и ирландец Иэн Гэрри (16-1).

