Казах из UFC вошел в топ лучших молодых бойцов мира

23-летний Кайсар Махсат (9-1), являющийся этническим казахом из Китая, вошел в топ-12 бойцов ММА до 25 лет по версии ESPN, сообщает MMA TM.

В этом рейтинге он занял 11-е место.

18 декабря в Лас-Вегасе (Невада, США) Махсат проведет свой второй поединок в UFC. Его соперником будет мексиканец Рафа Гарсия (13-3).

В UFC Кайсар дебютировал летом в бою против американца Стива Гарсии, которого нокаутировал в первом раунде.

Махсат выступает в легкой весовой категории. Сделал себе имя в китайской лиге WLF - W.A.R.S. Более подробно об этом файтере можно прочитать здесь.

Такое пропустить нельзя! Топ-10 боев в казахстанском ММА до конца 2022 года

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса