Кандидат на переход в UFC из Казахстана показал впечатляющую работу на тренировке

Казахстанский боец MMA Асу Алмабаев показал работу на тренировке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алмабаев разместил публикацию в своем Instagram. На видео он делает силовые упражнения со штангой.

На данный момент Алмабаев находится на сборах в США, где помогает Шавкату Рахмонову в подготовке к бою с Джеффом Нилом.

Из 17 профессиональных боев Асу выиграл 16 и только в одном потерпел поражение. Также следует отметить, что на его счету четыре поединка в промоушене Brave FC, и все четыре боя он выиграл.

Добавим, что ранее стало известно об интересе к Алмабаеву со стороны UFC.

По пути Головкина и Алимханулы. Топ-5 казахстанцев-претендентов на чемпионский пояс