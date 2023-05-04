Жумагулов высказался о переходе двух казахстанских бойцов в UFC

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов высказался о переходе под эгиду знаменитого промоушена его соотечественников - Асу Алмабаева и Азата Максума, передает "РБ Спорт". Он отметил, что будет болеть за них.

- Недавно в UFC подписался Асу Алмабаев. Ты знаком с ним?

- Да, хорошо друг друга знаем. Также в UFC подписался Азат Максум - молодой пацан, будет драться с Тайсоном Нэмом. Это UFC, посмотрим, как они зайдут, как подерутся, каких соперников дадут. До этого они себя показывали хорошо, так что будем ждать. Желаю ребятам удачи и хорошей карьеры. Буду болеть за них.

Напомним, что Жумагулов также высказался о потенциальном бое казахстанца Шавката Рахмонова против шведского спортсмена чеченского происхождения Хамзата Чимаева, пояснив, почему он против этого поединка.

6 мая Жумагулов встретится с Рафаэлем Эстевамой из Бразилии на турнире UFC 288.

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