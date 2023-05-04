Жумагулов рассказал, почему против боя Рахмонов - Чимаев

Казахстанскому бойцу UFC Шавкату Рахмонову не стоит проводить поединок против шведского спортсмена чеченского происхождения Хамзата Чимаева, если он не будет титульным. Такое мнение в интервью "РБ Спорт" высказал соотечественник Номада Жалгас Жумагулов.

- Как относишься к полемике в соцсетях между Шавкатом Рахмоновым и Хамзатом Чимаевым?

- UFC - это же шоу, нужно быть на слуху. Ничего такого они не допускают, идет легкий трешток, всем интересен этот бой.

- При этом ты говорил, что не хочешь этого боя.

- Да. Если только за пояс. Хамзата вроде бы сейчас с Камару Усманом поставят. Не знаю, с кем будет драться Шавкат - все топы заняты.

- Если состоится бой Чимаев - Усман, кто будет фаворитом?

- В любом случае Чимаев фаворит. Он показывает словами и делами, что сильный и разносторонний боец.

Напомним, 6 мая Жумагулов проведет поединок против Рафаэля Эстевама из Бразилии на турнире UFC 288.

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